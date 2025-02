Norge IDAG

Ahlam Tamimi har blod på hendene. Blant de 16 drepte i terrorangrepet hun var med på å utføre var halvparten barn. Foto: AP Photo/Omar Akour/NTB

Jordan:

Kan deportere terroristen Ahlam Tamimi til dødsstraff i USA

Ahlam Tamimi spilte en sentral rolle i et selvmordsangrep som drepte 16 sivile, inkludert 8 barn, og skadet 140 andre ved en restaurant i Jerusalem. Jordan vurderer angivelig å deportere Tamimi, som var involvert i et av de mest alvorlige angrepene under den andre intifadaen, ifølge arabisk-språklige medieoppslag. Tamimi har aldri vist anger, men ler når hun snakker om barn som døde under angrepet.