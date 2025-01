Norge IDAG

Studien bekreftet at all bevegelse er god bevegelse. Illustrasjonsfoto Foto: NTB/Lise Åserud

Kan husarbeid telle som trening?

Leger anbefaler at folk bør få minst 150 minutter med fysisk aktivitet av moderat intensitet hver uke for å redusere risikoen for hjertesykdom, kreft og fedme. Forskning har sett på om husarbeid kan bidra til å nå noe av dette målet.