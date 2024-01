Norge IDAG

FØLGER MED: Finn Henrik Friis Larsen gleder seg over det som skjer i USA. – Det er viktig å se hva amerikanske kristne konservative bibeltro ledere og pastorer gjør, sier han.

– Kan man kjempe gjennom en endring av abortloven i USA, kan man gjøre det i Norge også

Den profilerte kristenlederen Finn Henrik Friis Larsen er opptatt av at vi, som amerikanerne, ser på mulighetene, og ikke på tapte slag. – Selvfølgelig kan vi i Norge også, hvis vi bare våger å stå opp for sannheten og lære oss at «med Gud er alt mulig», sier han.