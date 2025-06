Norge IDAG

JERUSALEM: Over 400 Israel-venner fra hele verden var samlet i Jerusalem under JPB 2025 forrige uke. Norge IDAG møtte Israels viseutenriksminister Sharren Haskel som også talte på konferansen. Foto: Trine O. Hansen

Jerusalem Prayer Breakfast 2025:

Kan relasjonen mellom Norge og Israel bedres?

I forrige uke var det Jerusalem Prayer Breakfast for 9. gang i Israel. Mens jøder og kristne, også mange nordmenn, var samlet for å be om fred for Jerusalem, satt Norges utenriksminister Espen Barth Eide på nabohotellet for første gang i Israel etter krigen.