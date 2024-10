Norge IDAG

PENNSYLVANIA: Trump-supportere i bønn på et valgkampmøte i Johnstown 30. august 2024. Foto: NTB / AP / Alex Brandon

Sett fra Amerika:

Kanskje blir hun bønnhørt!

– Jeg ber hver dag om at Donald Trump skal vinne. Det er så viktig for landet vårt. Og det er så viktig for neste generasjon. De får jo ikke leve en gang. Vet du hva Trump har gjort?