Kaos og panikk i Spania da strømmen gikk

Telefonlinjene ble brutt, trafikklys sluttet å virke, og både tog og metro ble stående stille som følge av det massive strømbruddet i Spania og Portugal.

Publisert: 28.04.2025 kl 19:06

Spania ble brått kastet ut i kaos da lysene gikk i svart i store deler av Den iberiske halvøy ved 12-tiden lokal tid mandag. Kunder fikk panikk fordi de ikke lenger kunne betale i kortautomater og ta kontanter ut av minibanker, mens andre løp ut på gatene i håp om å skaffe seg signal på mobiltelefoner og datamaskiner.

Flere priset seg lykkelig over at de ikke ble stående i fast i heisen.

Krisemøte

Carlos Condori, en 19 år gammel bygningsarbeider, var en av millioner av mennesker som ble rammet da metroen han var på, plutselig stanset.

– Lyset gikk og vogna stanset, men toget greide å lirke seg til plattformen, forteller han.

– Det er ingen telefondekning. Jeg kan ikke ringe familien min, mine foreldre, ingenting. Jeg kan ikke engang dra på jobben, sier han videre.

Spanias statsminister Pedro Sánchez samlet mandag landets nasjonale sikkerhetsråd til krisemøte, og han besøkte også strømselskapet Red Eléctrica for å se hvordan de jobber for å få tilbake strømmen, ifølge El Pais.

Trafikkaos

Butikker og kontorer ble rammet, blant annet nasjonalforsamlingen i Madrid. Det spanske togselskapet Renfe melder om full togstans i hele landet.

Folk prøver å gå på en stappfull buss etter at metroen i Lisboa i Portugal sluttet å gå som følge av strømbruddet. Foto: Armando Franca / AP / NTB

På Plaza de Cibeles, en av Madrids travleste trafikknutepunkter, brøt det ut en kakofoni av tuting etter at trafikklysene gikk i svart. Politiet hadde sitt svare strev med å få kontroll over trafikkaoset.

Både i Lisboa og Madrid ble flyplassene rammet. Storbyer som Barcelona og Sevilla meldte også om problemer, mens Kanariøyene, Mallorca og Ibiza slapp unna.

Trafikklysene sluttet å fungere i Lisboa. Foto: Armando Franca / AP / NTB

Det samme gjelder sykehusene ettersom de har nødgeneratorer.

– Ingen tegn til dataangrep

Det ble tidlig spekulert på om strømbruddet kunne skyldes et dataangrep, men EU-kommisjonens visepresident Teresa Ribera fastslo raskt at ingenting tydet på at dette var tilfelle.

Mandag ettermiddag meldte den portugisiske strømoperatøren Ren at feilen var oppstått som følge av ekstreme temperaturvariasjoner sentralt i Spania.

– Disse skiftene forårsaket synkroniseringsfeil mellom elektriske systemer, og resulterte dermed i forstyrrelser i hele det sammenkoblede europeiske strømnettet. Ekstreme temperaturvariasjoner i midten av landet forårsaket strømbrudd på hele Den iberiske halvøy, opplyste Ren ifølge den spanske nettavisa ABC.

Ved 16-tiden lokal tid meldte strømoperatøren Red Eléctrica at strømmen var tilbake i deler av det nordlige, sørlige og vestlige Spania.

Reparasjoner i en uke?

Hvor lang tid det vil ta å utbedre feilen, er usikkert. Ifølge Ren kan det ta opptil en uke, mens den spanske strømoperatøren Red Eléctrica tidligere meldte at det ville ta mellom seks og ti timer. Strømbruddet beskrives som helt eksepsjonelt.

Passasjerer venter utenfor Atocha togstasjon i Madrid mandag. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

En 16 år gammel skoleelev, Marina Sierra, sier at skolen hennes ble stengt, og at hun deretter forsøkte å finne måter å komme seg hjem på.

Hun forteller at det begynte å ryke fra skolebygningen etter at strømmen gikk.

– De måtte evakuere oss veldig fort. Jeg er sjokkert fordi alt er fullstendig ute av kontroll, sier hun.

Frossen mat tiner

Andre er bekymret for all maten de har i fryseren.

– Vi har lidd oss gjennom en pandemi. Jeg tror ikke dette er verre, sier Pilar Lopez, som jobber i en skoleadministrasjon.

– Det er som alt annet, du blir vant til det og begynner å tenke at dette er ikke verdens ende. Kanskje vi bør gå tilbake til begynnelsen og ikke være så avhengig av strøm, sier hun.