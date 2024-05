Norge IDAG

UTFORDRING: Aiman Umarova tror Kasakhstan er ved et historisk vendepunkt, men ser at hjemlandet har et problem i skvisen mellom stormaktsnaboene Russland og Kina. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

– Kasakhstan er ved et historisk vendepunkt

I Aiman Umarovas hjemland ble 195 personer arrestert for sin trosutøvelse i 2023. Mandag fikk hun Stefanusprisen for sin innsats for de forfulgte.