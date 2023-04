Norge IDAG

DERFOR KJØPTE HAN GEDIGENT HOTELL: – Jeg kjøpte Bolkesjø hotell, for å få fram at vi er skapt med viten, vilje og hensikt. Det står en åpen dør foran oss, sier gründer Kim Richard Strysse. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

Kim Richard Strysse – serie-gründer og konseptutvikler

– Hvordan ville morgendagen se ut dersom Janteloven ble borte?

— Det er to store trusler: Janteloven som er hentet rett fra helvete. Og religiøsitet. Jeg vil påstå at disse to står for mye ondskap og er skyld i at mange flotte prosjekter aldri ble startet, sier Kim Richard Strysse. Han hevder at religiøsitet hindrer menigheter i å realisere visjoner. De sitter passive og venter på at Jesus snart kommer igjen og redder dem.