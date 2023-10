Norge IDAG

PREKTE: Kimerley Schneider ble tolket til norsk av Aina Torp. Foto: Ingvill Mydland

Kimberly ble minnet om å be for Israel i en drøm

– Jeg drømte at Gud kalte oss til å be for Israel, men vi hørte ikke etter, forteller den amerikanske profetevangelisten Kimberly Schneider fra Oregon, som var blant talerne på denne ukens Israelseminar i hovedstaden.