Metodistkirken i Flekkefjord Foto: Einar Christian Drange

Kirkelov stanser utmeldelser av metodistmenigheter

I et brev sendt i går til alle menighetene, de ordinerte og delegater til årskonferansen i Metodistkirken i Norge, fastslår biskop Christian Alsted at en avgjørelse og klargjøring fra Metodistkirkens Juridiske Råd, stanser prosessen med utmeldelse for menighetene i Flekkefjord og Egersund.