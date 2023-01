Norge IDAG

Tidligere fredspris-vinner dr. Denis Mukwege talte under LED 23 i Lillestrøm. Foto: Trine Overå Hansen

Nobelprisvinner dr. Denis Mukwege:

– Kirken er salt og lys

Nobelprisvinner dr. Denis Mukwege var forrige helg tilbake i Oslo der han fikk fredsprisen for noen år siden. Denne gang kom han til Norge for å tale til lederne for pinsemenighetene i landet.