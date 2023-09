Norge IDAG

Foto: Norge IDAG

Førstekandidat for Bønnelista i Bjørgvin, Sigurd Grindheim:

– Kirken må være kirke, ikke bare en politisk aktør

KIRKEVALG: – Vi må huske på at Den norske kirke er den eneste form for kristen virksomhet de fleste i Norge har noen berøring med. Og da er det viktig at ordet forkynnes klart og rett i denne kirken, slik at folk får berøring med Jesus Kristus. At de her kan oppleve å møte Gud og hans kjærlighet.