Norge IDAG

Oslos mange kirker har små vedlikeholdsbudsjetter, men enorme oppgaver. Bare i Oslo domkirke er det et etterslep på over 55 millioner kroner. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kirkene i Oslo mangler 1,3 milliarder til vedlikehold

Oslos kirker har et vedlikeholdsetterslep på 1,3 milliarder kroner. Bare i Oslo domkirke er det et etterslep på over 55 millioner kroner.