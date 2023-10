Norge IDAG

Kirkens ansvar i transdebatten

Under tittelen «Kirken og transdebatten» hadde teologiprofessor Harald Hegstad den 21. september en artikkel i Vårt Land som gav uttrykk for Den norske kirkes (Dnk) holdning til LHBT+bevegelsen, da med særlig fokus på kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens, men uten spesifikt å omtale situasjonen for barn og unge som eksponeres for denne ideologien.