Kirkens Nødhjelp har gjenopptatt arbeidet i Syria

Kirkens Nødhjelp stengte kontorene i Aleppo og Damaskus da opprørerne overtok makten, men har nå gjenopptatt arbeidet ettersom situasjonen har roet seg. Her blir folk jaget av væpnede syrere etter at de har vært med på å plyndre et boligområde i utkanten av Damaskus, der offiserer i den tidligere regjeringshæren bodde. Foto: Leo Correa / AP / NTB