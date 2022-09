Norge IDAG

Kirker og moskeer i Drammen

Redaktør Trine Overå Hansen skriver 26. aug. at «en lang rekke» tidligere kirkehus og moskeer i Drammen er gjort om til moskeer. Videre skriver hun at «de velger ofte de høyeste punkt for å være godt synlig og utøve åndelig autoritet».