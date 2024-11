Norge IDAG

Det er kraftige uttrykk på skiltet. Den ansvarlige pastoren mener det fanger den ønskede oppmerksomheten han er ute etter. Foto: HumaneRage/Twitter/X

USA:

Kirkeskilt kaller Trumps minoritetstilhengere for ignorante

En pastor fra Alabama har nektet å ta ned et kirkeskilt som omtaler Trumps minoritetstilhengere for «ignorante», til tross for at hans provoserende budskap har møtt kritikk fra offentlige personer.