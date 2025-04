Norge IDAG

Eli Augestad Vikdal frå Bønnelista held innlegg i generaldebatten på Kirkemøtet. Foto: Anita A. Sæle

Eli Augestad Vikdal:

– Kjenner vi dei teikna i tida som viser seg no?

Eg vil sitere Jesus i Matt 16:2-3: «Om kvelden seier de: ‘Det blir godt vêr, for himmelen er raud’, 3 og om morgonen: ‘I dag blir det uvêr, for himmelen er raud og mørk.’ Det de ser på himmelen, veit de å tyda, men teikna for tidene kan de ikkje tyda.»