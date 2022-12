Norge IDAG

Kristen Koalisjon Norge (KKN), her representert ved deres administrative leder pastor Aina Torp, inviterer til Nyttårssamling 6. og 7. januar 2023. Foto: Kristen Koalisjon Norge (KKN)

KKNs Nyttårssamling med sprengkraft

Etter et par år med pandemi-avbrekk inviterer Kristen Koalisjon Norge (KKN) til Nyttårssamling fredag 6. og lørdag 7. januar for ideologisk utrustning, åndelig beredskap og strategisk planlegging for 2023, forteller KKNs administrative leder, Pastor Aina Torp, til Norge Idag.