REDDET: Filadelfia Kristiansand og Q42-bygget ble reddet fra konkurs, blant annet ved hjelp av pengegaver. Foto: Tor-Bjørn Nordgaard

Stadig flere aviser gir gaver til gode formål: – Klart at en avis kan ha venner og gi støtte

Det fastslår Stig Finslo, direktør for utgiverspørsmål i Amedia. Konsernet, som eier blant annet 84 lokalaviser, går så bra at de for tredje år på rad gir bort 25 millioner kroner til lokale lag, foreninger og organisasjoner.