Tampa, Florida tirsdag 8. november 2022: Florida guvernør Ron DeSantis feirer sammen med sin kone, Casey, og deres tre barn at han ble gjenvalgt Foto: NTB/AP/Rebecca Blackwell

Kommentar:

Klart for Ron DeSantis som USAs neste president

NRKs kommentator sa onsdag ettermiddag at guvernør Ron De Santis, i Florida, «har strålende muligheter for å bli USAs neste president». Og her deler vi NRKs vurdering, i en viktig politisk betraktning om Amerika. For en gangs skyld. Avstandene er ikke så lange i dette landet, alltid.