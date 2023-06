Norge IDAG

ET KRISTENT ANSVAR: Kjetil Schanke Aas er forsker ved Cicero senter for klimaforskning og professor i geovitenskap fra Universitetet i Oslo. Han sier at klimaendringene i verden rammer de som er fattigst i verden fra før. Foto: Eli Bondlid

Dr. Kjetil Schanke Aas, klimaforsker ved Cicero:

– Klimaendringene rammer de i verden som var blant de fattigste fra før

– Det er tre sentrale kristne verdier i Bibelen. De første kapitlene omhandler det forvalteransvaret Gud har gitt oss for å ta vare på kloden. Herren elsker rett og hater ran og urett, og Jesus har gitt oss et særlig ansvar for å hjelpe de fattige, sier klimaforsker Kjetil Schancke Aas. Oljen har gitt Norge rikdom og arbeidsplass. Vi har derfor et lederansvar for et grønt skifte i verden.