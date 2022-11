Norge IDAG

Debattinnlegg

Klimakonferanse 2022

Så har elitene samlet seg i Egypt for å «løse klimaproblemet» håper de på. Skal vi tro på dem? Bare ta utslippene et slikt massivt møte legger til resten av utslipp rundt om og ikke minst i Egypt. Men i et slikt tilfelle er det ikke snakk om flytrafikken og hva den har å si for klimaet.