Nå har Stine Buxrud sin blogg blitt til bok. Foto: Eli Bondlid

Stines blogg «dailyprayers» er blitt bok: Knytter bibeltekster opp mot hverdagslivet med Gud

«Du er dyrebar i mine øyne, høyt aktet og jeg elsker deg» står det i Jesaja 43,3. Denne teksten står på omslaget på Stine Buxruds bok. Der har hun skrevet 365 tekster, en for hver dag i et helt år. En rød tråd i boka er at hun knytter opp bibeltekster mot sin hverdag som kone, mor, friluftsglad, sykepleier og venn.