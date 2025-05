Norge IDAG

Barnetoget på vei opp Karl Johans gate under 17.mai-feiringen i Oslo i 2024. Foto: Javad Parsa / NTB

Debatt:

«Kom mai du skjønne milde»

- Christian Adolph Overbeck

Mai som de fleste av oss elsker, full av fridager og vårens gjennombrudd. Den vekker håp og feiring: 1. mai for arbeiderne, 8. mai for freden, og 17. mai for grunnloven. Kanskje ikke tilfeldig at Eidsvollsmennene valgte nettopp denne måneden. Det norske flagg til topps, hvor konfirmasjoner holdes, og kristne helligdager markeres, mai du samler oss!