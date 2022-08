Norge IDAG

Gaza: En Israelsk soldat ved grensen til Gaza 5. august 2022. IDF har styrket sitt nærvær i området etter trusler fra Islamsk Jihad. Foto: NTB/AP Photo/Ariel Schalit

Operation Breaking Dawn:

Kommandør i Islamsk Jihad drept

Flere Israelske medier melder fredag ettermiddag at det Israelske forsvaret (IDF) har drept en av lederne i Islamsk Jihad (IJ), Taysir al-Jabari. Attentatet fant sted nord på Gaza-stripen. Jerusalem Post rapporterer at aksjonen er et ledd i en ny operasjon mot IJ som har fått navnet Operation Breaking Dawn (Operasjon daggry).