Norge IDAG

Det er 18. år på rad at evangeliske kristne går sammen i en gi

gantisk bønneaksjon for Spania. Her i Zaragoza. Foto: España Oramos Por Ti

Tusenvis av evangeliske kristne ropte:

«Komme ditt rike, Herre, over Spania»

Den 14. juni samlet tusenvis av evangeliske kristne seg over hele Spania – fra Galicia i nord til Andalucía i sør, fra Catalonia til Kanariøyene – i et felles rop: «Komme ditt rike, Herre, over Spania».