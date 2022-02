Norge IDAG

Debattinnlegg

Kommentar til leiar i Norge IDAG

Kommentar til leiarartikkelen side 5 i Norge IDAG, nr. 07, 18. febr. 2022. Eg såg det omtala programmet Debatten på NRK TV med Fredrik Solvang. I etterkant er det omtala som fullstendig einsidig framstilling og som kampanje for havvind utan morførestillingar. Difor synest eg at Norge IDAG må ta ansvar for sin del å vera nøytale gjennom å halda høg kvalitet fagleg i sine omtalar.