KONGSHAUG MUSIKKGYMNAS: Skolekoret til Kongshaug på julekonserten i Os kyrkje i desember 2022. Foto: Trine Overå Hansen

Kongshaug Musikkgymnas:

— Kan miste 4,3 millioner kroner i tilskudd

Regjeringens forslag om å kutte støtten til Kongshaug Musikkgymnas førte til massiv mobilisering og underskriftskampanje med over 2100 signeringer. Nå som revidert nasjonalbudsjett er lagt fram, sier rektor Henning Iversen til Norge IDAG at det ser ut til at de mister tilskuddet som har gjort det mulig å tilby lovpålagt undervisning på nivå med offentlige skoler.