Konservativ politikk

Konservativ tenkning er blitt populært igjen, og stadig flere politiske partier hiver seg forsiktig på bølgen. Kristelig Folkeparti har snudd 180 grader i deler av identitetspolitikken. Fra å innføre Rosa Kompetanse i hele den offentlige skolen, vil de nå stanse det de selv har innført. Hvem vet, kanskje de også vil ta et oppgjør om konverteringsterapiloven, som både Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein gikk inn for i Erna Solbergs regjering? Skulle en også gjøre en retrett på de økonomiske virkemidler som en brukte ovenfor mottakere av Norsk Bistand for å fremme en homopolitisk agenda, så hadde det vært flott.