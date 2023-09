Norge IDAG

Kommentarartikler

Illustrasjonsfoto. Foto: Vicki Rogers, Creative Commons license 2.0.

Homofili og homofilt samliv:

Konservativt flertall i Baptistkirken - går motsatt vei av Metodistkirken

Under Baptistkirken Norges årsmøte ble det klart at den konservative fløyen fremdeles har et betydelig flertall. Samlivsdebatten raser også i Metodistkirken, Frikirken og Misjonskirken. Pinsebevegelsen kan foreløpig se ut til å stå mer samlet om en konservativ linje.