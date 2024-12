Norge IDAG

Konservativt stod alene mot radikal kjønnsideologi i Vennesla

Onsdag 20. november behandlet Levekårsutvalget i Vennesla kommune en viktig sak om å skjerme barna våre i skoler og barnehager fra radikal kjønnsideologi og forvirring om antall kjønn. Vi vil stoppe formidlingen av kjønnsidentitet som sier at «barn skal lære at de kan føle seg som gutt, jente, begge deler eller noe helt annet». En lære som altså starter i 3. klasse. Dessverre viste denne saken med all tydelighet at Konservativt er det eneste partiet som tør å stå opp for barnas beste og foreldrenes rettigheter.