Norge IDAG

Podcast-vert og Trump-supporter Simon Friis Larsen gleder seg over gode tall for Konservativt. Foto: Katrine Engebretsen Rønning

Måling i Finnmark:

Konservativt større enn MDG, V og KrF

En måling av InFact for Amedia 28. mars viser at Konservativt får 1,9 prosent av stemmene. Konservativt går frem 1,5 og KrF tilbake bare 0,3. – Her ser vi at det er ikke bare hovedsaklig KrF som Konservativt tar velgere fra, sier Simon Friis Larsen i en kommentar.