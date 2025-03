Norge IDAG

Konservativts syn på Russland

Partileder Erik Selle i Konservativt tar i et innlegg i Norge IDAG, 6. mars, et harmdirrende oppgjør med Aftenpostens kommentator Frank Rossavik, som forleden dag nevnte Konservativt som en av flere krefter som har bemerket seg ved å innta pro-russiske standpunkter. Selle kaller Rossaviks påstand for «injurierende fabrikasjoner». Men la oss se på hva partiet faktisk har uttalt.