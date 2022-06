Norge IDAG

Kjell J. Tveter ser enorme muligheter i Afrika for å utbre sitt viktige apologetiske budskap. Foto: Trine Overå Hansen

Afrika:

Kontinentet ble som en drøm for kristen-Norges fremste apologet Kjell J. Tveter

- Afrika ble som en drøm. Arbeidet i Norge med bøker for trosforsvar, det norsk kristenhet trenger mest for en vei til seier, har vært tungt. Men i Afrika har det åpnet seg stort, forteller professor emeritus, dr. med. Kjell J. Tveter. Han er fra Fredrikstad og bor i Fredrikstad, et område hvor Hans Nielsen Hauge hadde sin første virketid.