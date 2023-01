Norge IDAG

Misjonssambandets generalforsamling i Oslo Convention Center i Sandefjord i juli 2022. Foto: Dag Buhagen

Misjonsøkonomien for NLM:

– Kostnadene øker mer enn gavene

Ferske gavetall over Misjonssambandets økonomi for 2021 viser en økning på over seks millioner kroner sammenlignet med året før. Likevel forventer fungerende økonomileder Morten I. Pettersen et underskudd for inneværende år, fordi kostnadene øker.