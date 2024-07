Norge IDAG

Et hav av svartkledde ultraortodokse jøder demonstrerte søndag i Jerusalem, i protest mot at israelsk høyesterett pålegger dem å avtjene militærtjeneste. Foto: AP / NTB

Krav om verneplikt for ultraortodokse kan velte regjeringen i Israel

Regjeringen i Israel står i fare for å rakne etter at landets høyesterett slo fast at ultraortodokse jøder må avtjene verneplikt på lik linje med alle andre.