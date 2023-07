Norge IDAG

Professor Dan Peer ved Universitetet i Tel Aviv. Foto: Universitetet i Tel Aviv

Israelske forskere utvikler revolusjonerende metode:

Kreftceller begår «selvmord» uten å skade friske celler

Et forskerteam ved Universitetet i Tel Aviv har utviklet en revolusjonerende metode for kreftbehandling. Ved å levere budbringer-RNA til kreftcellene, fikk de cellene til å produsere et giftstoff som til slutt førte til deres død, uten at friske celler ble skadet.