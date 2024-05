Norge IDAG

Tove Strand og Dagfinn Høybråten blir tildelt Kreftforeningens hederspris for Røykeloven. Kreftforeningens hederspris deles ut hvert år til noen som har gjort en spesiell innsats for kreftsaken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kreftforeningens hederspris til Tove Strand og Dagfinn Høybråten for røykeloven

Statsrådene Tove Strand og Dagfinn Høybråten ble i sin tid hetset, latterliggjort og truet for å gjøre jobben sin. Nå hylles de for at røykeloven kom på plass.