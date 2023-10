Norge IDAG

- Konservativt ber den norske regjering arbeide for og kreve at alle kidnappede sivile løslates umiddelbart, skriver Erik Selle. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

Konservativt:

Krever stans i terrorstøtten fra Norge

- Konservativt ber om, krever og forventer, at den norske regjering avslutter all form for kommunikasjon med Hamas og utsendelse av bistandspenger. Charteret til Hamas er tydelig på at deres mål er folkemord, nå har de vist hele verden at de mener alvor, skriver partileder Erik Selle.