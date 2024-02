Norge IDAG

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad er glad for at det er enighet om et pensjonsforlik. Foto: Lise Åserud / NTB

KrF glad for at pensjonsforliket har kommet i havn

KrF er glad for at det i pensjonsforliket ligger inne en årlig regulering av minstesatsene og skjerming av uføre for levealdersjustering.