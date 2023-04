Norge IDAG

KrF LANDSMØTE: Kjell Ingolf Ropstad på KrFs landsmøte på Scandic Hamar. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

KrF vil åpne for kjernekraft i Norge

Kristelig Folkeparti vedtok søndag at Norge bør undersøke mulighetene for kjernekraft og gå inn for at elektrifiseringen av norsk sokkel skal stanse.