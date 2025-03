Norge IDAG

23 år gamle Joel Ystebø er førstekandidat på valglisten til Hordaland KrF til stortingsvalget. Foto: Privat

Stortingskandidat Joel Ystebø (KrF):

Vil ha «rett til å bli født»-lov som Trump kjemper for i USA

På et rom på sykehuset kjemper et barn for livet. På det andre rommet får aldri barnet se dagens lys. Alt dette er en direkte konsekvens av Stortingets vedtak 3. des i fjor, advarer Joel Ystebø.