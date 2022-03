Norge IDAG

Debattinnlegg

Krigen i Ukraina

Uttalelse fra Norges Kristne Råd

Krigen i Ukraina er dypt tragisk og berører oss alle. Det russiske angrepet på Ukraina er forkastelig. Det er et brudd på folkeretten og et alvorlig slag mot den fredstilstand som har vært etablert i Europa etter andre verdskrigen. Norges Kristne Råd deler verdenssamfunnets fordømmelse av invasjonen og angrepet på et fredelig og demokratisk land. En våpenhvile må komme raskt og etterfølges av en varig og rettferdig fred.