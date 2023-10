Norge IDAG

Hananya Naftali er kalt ut i hæren. – Be for oss, sier han til nordmenn som leser denne saken. Foto: Privat

Hananya Naftali kalt ut i hæren:

– Krigen vi kjemper er Norges krig også

– For denne krigen handler ikke bare om Hamas i Israel. Det er en krig mellom godt og vondt. Det er en krig mot radikal ideologi som Hamas står for og vil dominere, ikke bare Israel, men hele Midtøsten og Verden, sier Benjamin Netanyahus rådgiver, Hananya Naftali, til Norge IDAG. Han er kalt ut i hæren for å forsvare Israel mot den grufulle terroren, rakettangrepene og krigsforbrytelsene de sivile i landet har vært utsatt for de siste dagene. Han hadde ikke god nettforbindelse der han var da Norge IDAG hadde kontakt med ham.