Raftoprisen: Raftoprisen 2023 går til Khaled Quzmar og Defence for Children Internaonal Palestine. Tildelingen av årets Raftopris til den palestinsk-arabiske organisasjonen, som dokumentert yter støtte til å muliggjøre grove krigsforbrytelser, tror vi professor Thorolf Rafto, som satte seg internasjonalt i respekt for sin utrettelige innsats for menneskerettigheter under kommunistiske diktaturer, ville hatt betenkeligheter med. Foto: NTB

Michal Rachel Suissa (SMA):

Krigsforbrytelser rettferdiggjøres med løgn

Vi vet ikke hva professor Thorolf Rafto ville ha sagt om tildelingen av årets Raftopris til den palestinsk-arabiske organisasjonen Defence for Children International. Han satte seg internasjonalt i respekt for sin utrettelige innsats for menneskerettigheter under kommunistiske diktaturer. Når prisen i år utdeles til en organisasjon som dokumentert yter støtte til å muliggjøre grove krigsforbrytelser, tror vi han ville hatt betenkeligheter.