Norge IDAG

IDRETTSGLEDE: Krik-leirer for unge voksne ser ut til å være en hjelp i overgangsfaser både ved starten og slutten av manges studieløp. Bildet er fra en Krik-leir i fjor sommer. Foto: Ole Martin Solsvik, KRIK Media.

Krik-fellesskap hjelper ensomme studenter

Reality-vinneren var redd for å bli ensom ved starten på utdanningen i en fremmed by. Et leirfellesskap for unge voksne løste problemet for 22-åringen.