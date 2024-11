Norge IDAG

STYREMEDLEMMER: Brit Skoland (til venstre) og Ingunn Aliz Lauvdal fra styret i Beit Scandinavia var på Myssa bedehus i Sokndal for å informere. Foto: Ingvill Mydland

Koronakrise og krig har ført til:

Krise for Beit Scandinavia

Mange nordmenn kjenner til det skandinaviske gjestehuset som ligger i Haifa, bare et par meter fra sjøen. De merker nå så prekært at det er unntakstilstand i Israel, at det kan bli kroken på døren i løpet av 2025.