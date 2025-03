Norge IDAG

Den franske partilederen Marine Le Pen taler her under et intervju på den franske TV-kanalen TF1. Foto: NTB/Julien de Rosa/AP

Krisemøte etter Marine Le Pens dom for underslag

– Er Frankrike fortsatt et demokrati? spør en av Marine Le Pens støttespillere, når den tidligere lederen for ytre høyre-partiet National Front, nå er dømt til to års fengsel og fem års utestengelse fra å stille som presidentkandidat, melder den franske avisen Le Monde.