Norge IDAG

KRISTIANSANDS STORSTUE: Q42 er reddet. Filadelfia Kristiansand har fortsatt sitt menighetslokale der. Det sier en glad og takknemlig Wiggo Skagestad til Norge IDAG. Foto: Margit Liljan Apelthun

Q42:

Kristenfolkets signalbygg i Kristiansand

Gründere har kjøpt bygget, med klausul om at Filadelfia Kristiansand har gjenkjøpsrett

Dette er en gladnyhet. Ikke bare for Filadelfia Kristiansand, men for hele kristen-Norge. For det er blitt sagt om Q42 at dette et signalbygg for Jesus. Ikke bare for byen, men for Norge som et kristent land. Derfor gir man ikke enkelt opp et slikt bygg.